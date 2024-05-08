В Балашихе задержали предполагаемую рабовладелицу

Полицейские задержали жительницу Балашихи, подозреваемую в использовании рабского труда, сообщается на сайте областного управления МВД. Как рассказали ТАСС в полиции, женщина удерживала в рабстве белорусов.

Женщина была задержана сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД и их подмосковными коллегами. По предварительным данным, она незаконно удерживала пятерых мужчин и женщину в квартире.

Полицейские считают, что женщина применяла к рабам физическое и психологическое насилие. Она забрала их документы, мобильные телефоны и заставляла их просить милостыню. По данным полиции, женщина сама привозила мигрантов в точки, где они занимались попрошайничеством, и следила за ними.

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Во время обысков у задержанной изъяли таблички с просьбами о помощи, деньги, документы, смартфоны и банковские карты.

МВД опубликовало видео с задержанной, она рассказала, что сама долгое время просила подаяние, но затем «ей стало тяжело, стала болеть». Она заявила, что попавшие к ней в рабство люди были безработными и «жили на лавочках и вокзалах», некоторые были из малообеспеченных семей и «пьют или пили». В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что за смену, длившуюся с утра и до позднего вечера, каждый раб приносил от пяти до десяти тысяч рублей дохода.

Следователи возбудили против женщины дело по части 2 статьи 127.2 УК РФ (использование рабского труда). Суд арестовал задержанную.

Ранее ростовская прокуратура утвердила обвинение против двух местных жителей по делу об использовании рабского труда. По версии следствия, два брата в течение трех лет использовали рабский труд пяти человек, принуждая их бесплатно работать на сельхозугодьях.