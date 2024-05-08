В суд принесли четыре пакета с наградами Тимура Иванова

Адвокаты заместителя министра обороны России Тимура Иванова принесли в суд, который рассматривает жалобу на его арест, четыре пакета наград подсудимого. Газета.Ru

По данным источника, на пакетах было написано «Армия России», их несли два человека. Lenta.ru

В Мосгорсуде началось рассмотрение жалобы на арест Иванова. На этой стадии процесса суду необходимо предоставить характеризующие обвиняемого данные: грамоты, награды, характеристики и другое. News.ru

Как заявил глава пресс-службы суд а Вадим Полежаев, судья постановил провести заседание в закрытом режиме, такое ходатайство заявил следователь СК, мотивировав это необходимостью сохранить тайну следствия на этапе сбора доказательств по делу. Иванов был против такого решения. Деловая газета «Взгляд»