Соседка рассказала об убийце-расчленителе из Новотроицка

Соседка жителя Новотроицка в Оренбургской области, подозреваемого в убийстве и расчленении сожительницы, рассказала NEWS.ru, что он был неадекватным, употреблял запрещенные вещества, часто бил и оскорблял подругу. По ее словам, в день пропажи девушки пара не ссорилась, а мужчина выглядел обеспокоенным и «плакался» всем.

Это мои соседи. Я была в шоке, когда узнала, мы все [с другими соседями] помогали искать ее. Они часто ругались, мужчина неадекватный, раньше уже сидел, по-моему не один раз. Пил, употреблял запрещенные вещества и бил девушку, оскорблял, унижал. Мы ему даже слова сказать не могли, замечание сделать — говорил сразу, что убьет. Когда она пропала, многие сразу на него и подумали, — поделилась соседка подозреваемого.

Женщина также отметила, что погибшая много раз пыталась расстаться с сожителем и даже сбежать от него. Однако мужчина запрещал ей уходить.

Подозреваемого в убийстве возлюбленной в Новотроицке задержали. Отмечается, что он уже дал признательные показания. Мужчина спрятал части тела по всему городу, поиски останков с его участием ведутся до сих пор. Кроме того, выяснилось, что после убийства мужчина сфотографировал труп и отправил кадры подруге. Позже стало известно, что голову и руки погибшей нашли за зданием новотроицкого бассейна «Волна».

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