В Москве умерла жена депутата, обвинившая мужа в избиении

В Москве умерла жена депутата Валерия Демина — Анастасия. О смерти жены на своей странице во "ВКонтакте" рассказал сам Демин.

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"Я правда не могу словами выразить все то, что я чувствую. Скорбь, боль, злость и ощущение пустоты...Милая, моя Настена. Ты была лучшей матерью и нашим солнышком.. А сейчас жизнь разделилась на "до" и "после"... А вот как это " после" я не знаю...Прости нас всех за все... Царствие небесное и вечная память тебе", - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены. — "Газета.Ru").

По его словам, Анастасия скончалась 6 мая. В феврале Telegram-канал Baza сообщал, что 42-летняя женщина обвинила своего супруга в избиении. Она утверждала, что муж вернулся с СВО и жестоко ее избил. Мужчина был недоволен тем, что жена со сломанной рукой почти не занимается работой по дому.

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Анастасия, которая сама была избрана депутатом в местный совет от округа Ростокино, писала на мужа заявление в полицию, но позже забрала его.

В последние месяцы женщина мучалась от боли из-за сломанного плеча, принимала много обезболивающих и жаловалась на панические атаки. Точная причина ее смерти еще неизвестна.