Умерла обвинявшая приехавшего с СВО мужа-депутата в избиениях москвичка

В Москве умерла Анастасия Демина, жена российского депутата Валерия Демина. Горожанка ранее обвиняла супруга, который недавно приехал со специальной военной операции (СВО) на Украине, в избиениях. Об этом сообщает Baza в Telegram.

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По данным издания, женщины не стало 6 мая. В начале года Демина сломала плечо и несколько месяцев мучилась от боли. Ее родственники поведали сотрудникам полиции, что в последнее время ее боли стали невыносимее. В день трагедии москвичка якобы заснула, дети накрыли ее одеялом и ушли гулять. Когда вернулись, мать уже не встала.

В феврале Демина обвинила супруга-депутата в избиении. По ее словам, вернувшийся с фронта муж злился из-за того, что она практически ничего не может делать по дому из-за сломанной руки. В один из дней парламентарий набросился на жену и оттаскал ее за волосы. Удары супруга только усугубили травму плеча. При этом сам депутат чаще проводил время с любовницей, с которой даже познакомил детей.

Близкие женщины отметили, что сразу после конфликта она пошла в полицию. Однако под нажимом коллег мужа забрала заявление.

Ранее сообщалось, что в станице Алексеевской на Кубани депутат избила активистку за съемку на заседании.