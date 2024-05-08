Русская община заявила о задержании заступившихся за семью бойца СВО вагнеровцев

Участников специальной военной операции (СВО) и ветеранов ЧВК «Вагнер» задержали в Ростовской области. Об этом заявил Telegram-канал «Русская община ZOV».

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В сообщении говорится о том, что семь сторонников движения были задержаны, а затем привлечены к административной ответственности. Причиной этого якобы стала их общественная деятельность, связанная с «Русской общиной».

Утверждается, что задержанные заступились за семью участника СВО, которую мигрант обманом выселил из их дома, а также участвовали в поиске «нелюдей» в Батайске.

«И все это в ответ на призыв главы государства формировать новую элиту России из воинов», — пожаловались в «Русской общине».

Ранее власти Батайска, где активисты «Русской общины» устроили акцию под окнами школы, прокомментировали инцидент. Там заявили, что конфликт был урегулирован, а по факту происходящего в школе была начала проверка.