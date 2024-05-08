Суд вынес приговор бойцу джиу-джитсу, избившему подростка в Солнцеве

Солнцевский районный суд вынес приговор бойцу джиу-джитсу Серику Ибатову, избившему 17-летнего подростка в Солнцеве. Об этом в среду, 8 мая, сообщили в пресс-службе суда.

Суд признал Ибатова виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, приговорив его к четырем годам и десяти месяцам лишения свободы.

Преступление, о котором идет речь, произошло 28 января на Домостроительной улице. Злоумышленник жестоко избил 17-летнего парня, после чего подростка госпитализировали с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом лба.

Позднее выяснилось, что Ибатов хотел «проучить» молодого человека.