В Москве случайно откопали похожий на снаряд предмет

В Москве во время земляных работ по ул. Саляма Адиля откопали предмет, похожий на снаряд калибра 120 миллиметров. Об этом 360.ru сообщает со ссылкой на свой источник.

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Работы проводились неподалеку от дома №9, к.1 на расстоянии примерно 20 м от жилых домов. По данным источника, после обнаружения подозрительного предмета участок огородили металлическим забором. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, до этого при строительстве метро в Санкт-Петербурге нашли неразорвавшийся артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. На него наткнулись рабочие при подготовительных работах для сооружения будущего здания вестибюля станции «Путиловская».