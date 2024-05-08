Во Владимирской области мужчина заманил ребенка в безлюдное место и надругался

Житель Юрьев-Польского обвиняется в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, мужчина заманил ребенка в безлюдное место и домогался. Об этом сообщает СУ СК РФ по Владимирской области.

По данным следствия, 53-летний мужчина отвел незнакомую ему шестилетнюю девочку в безлюдное место и приставал к ребенку. Злоумышленника остановили родители, которые вышли искать ребенка.

Известно, что обвиняемый работает водителем школьного автобуса. В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина заманил в квартиру шестилетнюю девочку, пожилой сосед раздел ее, трогал за интимные части тела и заснул. Екатеринбуржец был пьян, девочка разбудила мужчину, попросила выпустить ее из квартиры и рассказала о случившемся родственникам.