Рабочий погиб на шахте в Кузбассе от удара током

В Кузбассе в результате удара током на шахте погиб электрослесарь.

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В Новокузнецке произошел смертельный случай на шахте "Усковская". Электрослесарь получил удар током во время работ по ревизии электрооборудования в действующей горной выработке, спасти его не удалось.

Трагический случай произошел еще 19 апреля, однако о нем стало известно сейчас, когда Сибирское управление Ростехнадзора опубликовало данные по несчастным случаям и авариям на производстве за апрель 2024 года.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, обстоятельства произошедшего расследует специальная комиссия.