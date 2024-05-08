Рабочий погиб на шахте в Кузбассе от удара током
В Кузбассе в результате удара током на шахте погиб электрослесарь.
В Новокузнецке произошел смертельный случай на шахте "Усковская". Электрослесарь получил удар током во время работ по ревизии электрооборудования в действующей горной выработке, спасти его не удалось.
Трагический случай произошел еще 19 апреля, однако о нем стало известно сейчас, когда Сибирское управление Ростехнадзора опубликовало данные по несчастным случаям и авариям на производстве за апрель 2024 года.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, обстоятельства произошедшего расследует специальная комиссия.