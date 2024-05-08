Полковнику ФСБ запросили 14 лет колонии за взятки на 87 миллионов рублей

На слушаниях в Московском гарнизонном военном суде прокурор попросил приговорить бывшего сотрудника ФСБ России Дмитрия Фролова к 14 годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

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В ходе состоявшихся прений сторон представляющий гособвинение прокурор заявил о доказанной вине подсудимого в коррупции. Обвинение в особо крупном мошенничестве суд с Фролова снял и в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности прекратил производство по этому эпизоду.

По версии следствия, офицер ФСБ с октября 2007-го по июль 2013 года оказывал покровительство деятельности банка «Кредитимпэкс», за что получал от его акционера ежемесячное вознаграждение. Следствие насчитало, что Фролов за шесть лет незаконно обогатился на 87 миллионов рублей.

Полковники ФСБ Дмитрий Фролов, Кирилл Черкалин и Андрей Васильев были задержаны в апреле 2019 года. При обысках у них нашли 12 миллиардов рублей. Черкалин получил семь лет заключения после сделки со следствием, а дело против Васильева было закрыто в связи с истечением срока давности.