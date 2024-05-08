Грузовик с гашишем обнаружили полицейские в Подмосковье

В Московской области полицейские обнаружили грузовик с 23 килограммами гашиша. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, сотрудники полиции остановили для проверки документов грузовой автомобиль, внутри которого в итоге нашли крупную партию наркотиков. Гашиш был спрятан под коробками с бумажными салфетками.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. Они заключены под стражу.

«Со слов задержанных, наркотики они забрали в лесу вблизи города Ржева Тверской области и должны были отвезти в Москву», — добавила Волк.

Ранее годовалого ребенка госпитализировали с отравлением наркотиками в Москве.