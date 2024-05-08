В Новосибирске сгорела маршрутка, перевозившая людей в Бердск. Прокуратура проводит проверку.

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Пожар произошел в маршрутном такси № 331, когда она ехала по Бердскому шоссе в Первомайском районе города. В маршрутке находились 14 пассажиров, которые самостоятельно покинули транспорт. Пожар потушили сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области. На это им потребовалось пять минут, сообщили в пресс-службе ведомства. Проверку по факту пожара проводит прокуратура.