В Новосибирске сгорела маршрутка
В Новосибирске сгорела маршрутка, перевозившая людей в Бердск. Прокуратура проводит проверку.
Пожар произошел в маршрутном такси № 331, когда она ехала по Бердскому шоссе в Первомайском районе города. В маршрутке находились 14 пассажиров, которые самостоятельно покинули транспорт. Пожар потушили сотрудники ГУ МЧС по Новосибирской области. На это им потребовалось пять минут, сообщили в пресс-службе ведомства. Проверку по факту пожара проводит прокуратура.
"Организована проверка соблюдения перевозчиком законодательства о транспортной, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения. Причины возгорания выясняются", - говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.