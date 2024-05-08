Россиянка держала в рабстве шестерых человек

Сотрудники МВД задержали жительницу Балашихи, подозреваемую в использовании рабского труда. Об этом в среду, 8 мая, сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, женщина насильно удерживала в своей квартире иностранных граждан — пятерых мужчин и женщину. Забрав у потерпевших документы и мобильные телефоны, она заставляла их просить милостыню в местах скопления людей в Московской области.

— Фигурантка доставляла удерживаемых до этих мест и наблюдала за ними, контролируя их деятельность, — пояснила Петрова.

Злоумышленницу задержали и возбудили в отношении нее уголовное дело по статье «Использование рабского труда». В ее квартире правоохранители нашли паспорта, телефоны и банковские карты потерпевших, а также таблички с просьбами о помощи. Суд заключил фигурантку под стражу.

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Похожий инцидент произошел в сентябре 2023 года. 46-летняя женщина заставляла своих несовершеннолетних дочерей попрошайничать на территории московского метро.