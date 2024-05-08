Годовалого ребенка госпитализировали с отравлением наркотиками в Москве

В Москве годовалой девочке стало плохо после того, как она пожевала забытый матерью на подоконнике гашиш. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

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По информации издания, женщина заметила, что ребенок что-то жует, и обнаружила во рту у ребенка гашиш. Девочка не успела проглотить наркотик, однако через некоторое время ей стало плохо.

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В больнице мать рассказала обо всех обстоятельствах произошедшего — она оставила гашиш на подоконнике рядом с кроватью дочери. Ее проверяют полицейские.