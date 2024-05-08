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Стали известны слова задержанного в России военного США о НАТО и Байдене

Задержанный за кражу во Владивостоке сержант американской армии Гордон Блэк на камеру критиковал НАТО и политику президента США Джо Байдена, сообщил Telegram-канал SHOT. Он называл взаимоотношения между Москвой и Вашингтоном «не очень хорошими», отмечая, что они были лучше при бывшем лидере Дональде Трампе.

Блэк также считает, что Байден не справляется с обязанностями президента США. По словам военного, при действующем главе государства ситуация в мире обострилась.

Американского солдата задержали во Владивостоке по подозрению в краже. Позже выяснилось, что мужчина приехал в столицу Приморья из Южной Кореи к своей девушке. О задержанном Гордоне Блэке известно, что ему 34 года и на родине его ждет жена.

Во Владивостоке задержали военнослужащего США

Ранее появились детали задержания штаб-сержанта США Гордона Блэка во Владивостоке. Оказалось, что подразделение военнослужащего дислоцируется в Южной Корее. Сам Блэк находился в служебной командировке, но решил заехать во Владивосток к женщине, с которой его связывали романтические отношения. Сержант приехал в Россию без разрешения начальства.

На данный момент известно, что военный был арестован до 2 июля по решению суда во Владивостоке. Официальный представитель Пентагона Синтия Смит отказалась разглашать детали случившегося, сославшись на деликатность ситуации.

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