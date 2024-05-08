Глава СВР Нарышкин рассказал о поиске причастных к теракту в "Крокусе" за границей

Служба внешней разведки ведет расследование для поиска причастных к организации террористического акта в подмосковном "Крокус Сити Холле" людей, которые находятся за рубежом.

В разговоре с журналистами директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин ответил на вопрос о том, установлены ли находящиеся за рубежом люди, причастные к организации теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл". По его словам, сейчас ведется расследование с целью установить причастных к трагедии. Об этом пишет РИА "Новости".

– Расследование ведется, – сообщил Нарышкин.

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что террористический акт произошел в подмосковном "Крокус Сити Холле" вечером в пятницу, 22 марта. Число жертв теракта уже приблизилось к полутора сотням.