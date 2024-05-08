В Москве мужчина поджег спутницу во время свидания, сообщает SHOT.

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Инцидент произошел в одной из квартир в столичном районе Кунцево. Женщина приехала на свидание к ухажеру, но не оправдала его планов по продолжению вечера. Они начали конфликтовать, и тогда мужчина вылил горючее своей гостье на грудь. Она начала тушить себя рукой.

В результате у пострадавшей ожоги груди и правой руки третьей степени. Она обратилась в полицию.

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