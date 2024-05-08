Родившая в туалете ТЦ школьница бросила младенца в лесу

Школьница родила в туалете ТЦ, сняла видео для друзей и бросила младенца в лесу

Пресс-служба СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу сообщила детали трагедии.

По данным ведомства, исполнителем убийства стал 18-летний молодой человек, который отнес младенца умирать в лесополосу близ Архангельска. При этом убийцей стал биологический отец.

Известно, что несовершеннолетняя школьница родила прямо в туалете одного из ТЦ областной столицы. Инцидент произошел в августе 2023 года. После получения известия о родах юноша прямо озвучил желание избавиться от незапланированного ребенка. С этой целью он завернул новорожденного в футболку и оставил его в лесной местности.

Правоохранители задержали подозреваемого по факту убийства лица, «заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». В суде следователи будут настаивать на аресте юноши.

Мать выбросила в мусоропровод новорожденного ребенка в Москве

Также предстоит дать оценку действиям несовершеннолетней матери. Сейчас следствие устанавливает детали произошедшего.

Примечательно, что девушка сняла видео с только что появившимся на свет младенцем и разместила его на своей странице в соцсетях. На момент публикации ребенок еще был жив. Шокирующий контент увидела школьная подруга фигурантки дела и уведомила об этом полицию.

Ранее стало известно, что правоохранители ФРГ задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух россиянок на территории Турции.