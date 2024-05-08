В Минздраве рассказали о состоянии раненых при ударе ВСУ по Луганску

Сотрудники нефтебазы в Луганске, пострадавшие в результате удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

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Уточняется, что они были доставлены в больницу с минно-взрывными травмами. По словам министра, раненым оказали всю необходимую медицинскую помощь, никто из них не нуждается в интенсивной терапии.

В ночь на 8 мая ВСУ обстреляли нефтебазу в Луганске. Предположительно, удар был нанесен ракетами западного образца ATACMS. В результате атаки были повреждены линии электропередачи и загорелся газопровод высокого давления.