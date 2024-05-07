В Луганске прогремели взрывы
Вечером 7 мая в Луганске прогремели несколько взрывов, в городе начался пожар. Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, звуки взрывов были слышны около 23:00. После этого на окраине города произошел пожар. Конкретное место возгорания пока не установлено.
Другие подробности произошедшего также уточняются.
ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в Донбассе. В частности, в результате атаки 13 апреля украинских военных на машиностроительный завод в столице ЛНР пострадали девять человек.
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