В Москве арестовали экс-главу ФГБУ «ФЦАО»

Преображенский суд Москвы арестовал бывшего главу ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова за злоупотребление полномочиями при выполнении госконтракта. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По данным агентства, речь идет о госконтракте на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду. Ущерб от его невыполнения составил около 370 миллионов рублей.

По версии следствия, ФГБУ «ФЦАО» под руководством Новикова и компания-подрядчик ООО «Адиком системс», которую возглавлял его друг Игорь Теперин, в 2016 заключили договор в рамках госконтракта на разработку ПТО УОНВОС. После этого они, создав иллюзию работы по ее изготовлению и предоставив не соответствующие действительности сведения о выполнении работ, обеспечили их оплату, а затем потратили эти средства на свои нужды.

По этому делу арестовали еще двух фигурантов — Теперина и бывшего заместителя Новикова Андрея Кудрявцева. Их обвиняют в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере. Никто из фигурантов дела свою вину не признает.