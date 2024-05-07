В Перми добровольцы сообщили о прекращении поисков певицы

Волонтеры Перми прекратили поиски 49-летней местной жительницы, которая пропала две недели назад. Об этом сообщает 59.ru.

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Известно, что в день, когда она пропала, женщина шла на почту и планировала встретиться с дочерью. Несмотря на большое количество планов, россиянка зашла только в отделение, домой она не вернулась. Местная жительница должна была выйти на работу на следующий день, но на месте не появилась.

Собравшиеся добровольцы искали женщину около двух недель. В результате обездвиженную женщину нашли, медики помочь ей не смогли.

Волонтеры отказались делиться подробностями того, как нашли россиянку. В соответствии с правилами, добровольцы не делятся конфиденциальной информацией и не дают комментариев.

Как сообщают местные СМИ, женщина занималась вокалом и активно вела соцсети, где делилась своими записями и другим творчеством.