В ФРГ поймали подозреваемого в убийстве россиянки и ее дочери в Турции

Полиция задержала в Германии 47-летнего Андрея Куслевича, подозреваемого в убийстве бывшей супруги и дочери в турецком Бодруме. Об этом пишет Telegram-канал «RT на русском».

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Журналисты напомнили, что турецкая полиция в конце ноября 2023 года обнаружила тела 42-летней Ирины Двизовой и её 15-летней дочери Даяны завёрнутыми в ткань в сельской местности. Они были убиты из огнестрельного оружия.

Стражи порядка выдвинули версию, что россиянок убил бывший муж Ирины — гражданин Литвы Андрей Куслевич. После убийства он экстренно покинул страну и выехал во Францию.

СК России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство двух и более лиц.

По данным портала, Куслевич был обнаружен и задержан полицейскими во время пограничного контроля в автобусе, следовавшем из Праги в Мюнхен.

Убийство россиянки и ее дочери в Турции: что известно о трагедии

Власти Германии пока не подтвердили информацию о задержании мужчины. Кроме того, неизвестно, где находится сын Куслевича, которого он вывез в Европу из Турции по поддельным документам.