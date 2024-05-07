В Белгородской области произошел крупный пожар

В поселке Ракитное Белгородской области произошло возгорание в металлической зерносушилке и одноэтажном складе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

© МЧС РФ

По предварительной информации, огонь охватил 1 000 квадратных метров.

На месте работают более 30 специалистов и восемь единиц техники.

Позже в ведомстве сообщили, что пожар локализовали на 1 200 квадратных метрах.

7 мая в МЧС сообщили, что в городе Вихоревка в Иркутской области ликвидирован крупный пожар.

До этого сообщалось, что пожары в четырех районах Иркутской области за ночь уничтожили 200 домов. Пожары произошли в Братском, Тайшетском, Усть-Кутском и Чунском районах. Огнем были уничтожены более 200 зданий, в том числе 15 жилых домов.

5 мая в Крыму произошел пожар на овощехранилище АО «Победа» в селе Жемчужина. Площадь возгорания составила 800 кв. м. По данным МЧС, к борьбе с огнем были привлечены 37 пожарных и 11 единиц техники.