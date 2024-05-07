В Белгородской области произошел крупный пожар

В Белгородской области загорелся склад
В поселке Ракитное Белгородской области произошло возгорание в металлической зерносушилке и одноэтажном складе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
По предварительной информации, огонь охватил 1 000 квадратных метров.
На месте работают более 30 специалистов и восемь единиц техники.
Позже в ведомстве сообщили, что пожар локализовали на 1 200 квадратных метрах.
7 мая в МЧС сообщили, что в городе Вихоревка в Иркутской области ликвидирован крупный пожар.
До этого сообщалось, что пожары в четырех районах Иркутской области за ночь уничтожили 200 домов. Пожары произошли в Братском, Тайшетском, Усть-Кутском и Чунском районах. Огнем были уничтожены более 200 зданий, в том числе 15 жилых домов.
5 мая в Крыму произошел пожар на овощехранилище АО «Победа» в селе Жемчужина. Площадь возгорания составила 800 кв. м. По данным МЧС, к борьбе с огнем были привлечены 37 пожарных и 11 единиц техники.