В Белгородской области произошел крупный пожар

В Белгородской области загорелись металлическая зерносушилка и одноэтажный склад. Данных о пострадавших нет, пишет пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

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Инцидент произошел во вторник, 7 мая, в поселке Ракитное.

К ликвидации огня привлекли 30 специалистов МЧС и восемь единиц специальной техники. Возгорание удалось локализовать на площади 1,2 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Раменском загорелся склад компании «Сторекс» с паллетными стеллажами и пластиковыми трубами.

Площадь пожара составила 2 тыс. кв. м. Сотрудники склада (40 человек) эвакуировались самостоятельно. В тушении склада были задействованы 70 спасателей и 22 спецмашины.