Колесо от «КамАЗа» сбило двух человек в Абрау-Дюрсо

В Краснодарском крае колесо от «КамАЗа» сбило двух человек. Женщина получила тяжелые травмы, у мужчины — ушибы руки и ноги, пишет Telegram-канал «Жизнь Абрау».

Инцидент произошел во вторник, 7 мая, в центральной части Абрау-Дюрсо. Среднее колесо большегруза внезапно взорвалось, в результате наружное соскочило, оторвалось и покатилось вниз на большой скорости.

Колесо сбило людей, стоявших у припаркованной машины, затем врезалось в стоявшую за аркой иномарку. На двери автомобиля образовалась вмятина. Водитель не пострадал, так как за несколько минут до происшествия вышел из машины.

Очевидцы вызвали скорую помощь, принесли пострадавшим воду и зонтик. Врачи оказали первую медицинскую помощь и увезли 66-летнюю женщину в отделение травматологии. Мужчина от госпитализации отказался.

«При поступлении пострадавшую осмотрел нейрохирург и были проведены все необходимые обследования», — отметили в пресс-службе городской больницы № 1.

Пользователи соцсетей в комментариях под видео рассказали, что также попадали в подобные ситуации. Они отметили, что убегали от оторвавшихся у грузовиков колес так, как не бегали никогда в жизни.