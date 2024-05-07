В отеле на Пхукете обнаружили мертвого россиянина

Полиция обнаружила тело российского туриста в номере гостиницы Karon Sea Sands. Об этом пишет портал «Новости Пхукета».

По данным портала, россиянин должен был выселиться из отеля 6 мая. Он не сдал номер, не ответил на стук в дверь. Служащие были вынуждены вызвать полицию.

Стражи порядка обнаружили, что гость лежал на полу возле кровати. Предварительный осмотр показал, что на его теле нет травм. Вместе с тем, на подушке были следы рвоты.

Во время обыска правоохранители нашли в номере 28 пустых фляжек из-под тайского рома и 14 бутылок пива. Упаковки сырных, колбасных нарезок, какие-либо другие продукты обнаружены не были.

Врачи предположили, что у россиянина на фоне чрезмерного употребления горячительных напитков отказала дыхательная система.

Тело мужчины доставили в морг больницы Vachira Phuket Hospital. В дальнейшем, в зависимости от пожеланий родственников, оно может быть вывезено из Таиланда в Россию, либо захоронено на христианском кладбище в Бангкоке.