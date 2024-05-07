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При атаке беспилотника ВСУ в Горловке пострадали сотрудники МЧС РФ

В результате атаки беспилотника ВСУ в Горловке Донецкой народной республики пострадали сотрудники МЧС России. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

При атаке беспилотника ВСУ в Горловке пострадали сотрудники МЧС РФ
© РИА Новости

В МЧС РФ отметили, что в Горловке огнеборцы ликвидировали возгорание сухой травы.

«При возвращении в пожарную часть подразделение атаковал беспилотник», — говорится в тексте.

На данный момент специалисты МЧС РФ находятся в больнице, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Также указывается, что в результате атаки БПЛА была повреждена пожарная автоцистерна.

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