Похитившая 22 млн рублей кассирша вышла на свободу по УДО

Городской суд Ачинска (Красноярский край) удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего кассира местного отделения «Альфа-банка» Анны Григорьевой. Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Журналисты напомнили, что приговор по делу о хищении из отделения «Альфа-банка» около 15 млн руб., $49,5 тыс. и €49,2 тыс. Ачинский горсуд вынес в мае прошлого года. Экс-кассиру Анне Григорьевой и ее бывшему супругу Денису Григорьеву он назначил по шесть лет колонии общего режима.

Кассир отбыла только половину срока — ей зачли нахождение под стражей на период расследования и суда. В пресс-службе суд пояснили, что ходатайство Григорьевой поддержали представитель СИЗО-3 ГУФСИН России по Красноярскому краю и прокурор.

По данным следствия, Григорьева на протяжении трех лет подделывала отчетные листы, в пачки денег докладывала билеты «банка приколов». Значительная часть похищенной суммы (10 млн рублей) ушла на оплату долгов мужа Григорьевой, игромана, постоянного участника организованных в Ачинске подпольных игр.

В рамках расследования дела суд наложил арест на имущество обвиняемых: автомашины Nissan Teana и Hyundai, три смартфона, включая iPhone, ноутбук DNS, iPad, системный блок компьютера. Остальные деньги супруги потратили на развлечения, покупку брендовых вещей и косметики, гаджетов.