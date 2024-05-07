Суд арестовал журналистку Кеворкову по делу об оправдании терроризма

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца журналистку Надежду Кеворкову по делу об оправдании терроризма. RT на русском

«Суд удовлетворил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кеворковой сроком до 6 июля», - огласила решение судья. ТАСС

Кеворкову задержали 6 мая и предъявили обвинение в оправдании терроризма из-за двух постов. По словам защиты обвиняемой, один из них, опубликованный в Telegram-канале Кеворковой в 2018 году, был посвящен военному журналисту Орхану Джемалю. Второй эпизод касается деятельности движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Lenta.ru