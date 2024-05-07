Студентке из Африки вынесли приговор за танец у Вечного огня
Суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры приговорил студентку из Замбии Тионге Зибу к году условного срока за тверк рядом с Вечным огнем. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу судов Югры.
Журналисты напомнили, что в апреле 2022 года девушка выложила в соцсети Instagram* (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России) видео, на котором она танцует тверк возле Вечного огня.
Публикацию она сопроводила оскорбительной подписью «Shaking ass for the dead» («Трясу задом для мертвых»).
В пресс-службе отметили, что Зиба не признала вину, но извинилась за поступок. Она объяснила следователям, что не знала о символах воинской славы и даже не предполагала, что ее действия могут кого-то обидеть.
Спустя два года расследования суд признал ее виновной в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества.
Суд назначил студентке год условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в интернете, с испытательным сроком на один год. Также девушку обязали найти постоянное жилье, ее оставили под подпиской о невыезде.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.