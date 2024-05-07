Новгородский областной суд приговорил к девяти годам колонии жену главреда «Новой газеты – Европа»* Кирилла Мартынова** Антонину Мартынову по делу о покушении на убийство дочери. Об этом сообщает РИА Новости.

«Назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии общего режима. Меру пресечения вставить без изменений», - заявил сегодня судья Алексей Становский.

По версии следствия, которое опиралось на показания 11-летнего мальчика, в феврале 2007 года Мартынова сбросила свою двухлетнюю дочь с лестничного пролета. В результате девочка сломала челюсть и получила травму головы. Сама Мартынова заявляла, что это был несчастный случай.

Жена главреда «Новая газета — Европа»* выступила в суде с последним словом

В июле 2008 года после обвинительного приговора присяжных она скрылась вместе с дочерью и находилась в федеральном розыске. В конце марта 2024 года Мартынову задержали, рассмотрение дела было возобновлено. При этом прокурор посчитал, что позиция 19-летней Алисы Федоровой не имеет решающего значения, несмотря на то, что девушка настаивала на невиновности матери.

В ходе прений прокурор запросил для Антонины Мартыновой 10 лет лишения свободы. Один из защитников требовал начать новое разбирательство по делу, второй – условного срока.

*Организация, признанная нежелательной в России.

** Признан иностранным агентом в России.