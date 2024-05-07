В США пожарные спасли подростка, упавшего в заброшенную ракетную шахту, пишет Inside Edition.

© Arapahoe Sheriff Office

Как рассказали в полиции, подросток вместе с друзьями забрался ночью в заброшенный бункер и провалился в ракетную шахту, пролетев 10 метров. Приятели сами позвонили в службу спасения и сообщили о случившемся. Специалисты были на месте примерно через полчаса.

Начальник пожарной охраны Рич Соломон выступил на пресс-конференции и сказал, что это была одна из самых сложных спасательных операций за его карьеру.

«Это искореженный металл, это обвалившиеся отверстия, повсюду куски бетона. Это замкнутое пространство. Там застоявшаяся вода», — прокомментировал он.

По данным властей штата Колорадо, где произошел инцидент, ракетная шахта является заброшенной более 50 лет.