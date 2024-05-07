В Югре осудили иностранку, которая станцевала у Вечного огня

Студентка Югорского государственного университета из Африки Зиба Тионге получила срок за танец тверк у Вечного огня в Ханты-Мансийские, сообщила пресс-служба судов ХМАО.

24-летней девушке назначили условное наказание в один год, подписку о невыезде и запретили публиковать материалы в интернете в течение года.

«Следствием установлено, что 16 апреля 2022 года Зиба Тионге выложила в Instagram (сеть запрещенная в Российской Федерации) видео, на котором она танцует тверк возле Вечного огня с оскорбительной подписью», — сообщили в суде.

На слушаниях Тионге не признала свою вину, однако принесла извинения за свой поступок. Девушка сказала, что не имела понятия о значении мемориала. Суд также обязал иностранку найти постоянное жилье и продолжать учебу.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту осквернения подростками Вечного огня в Южно-Сахалинске. Речь шла о появившемся в Сети видео, на котором местная девятиклассница прикуривает от мемориала. После того как запись правонарушения распространили местные СМИ, сахалинцы опознали в подростках учениц одной из школ города. В случае исполнения на момент преступления 16 лет школьницам грозит наказание в виде штрафа до 3 млн рублей, исправительные работы или тюремный срок, подчеркнули в пресс-службе СК.