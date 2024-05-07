В Ростовской области задержали мужчину, стрелявшего в полицейских

Правоохранители задержали мужчину, который открыл стрельбу из травматического оружия в сотрудников полиции в Ростовской области, он доставлен в специальное помещение для задержанных лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"В отдел МВД России по Аксайскому району поступило сообщение о нарушении общественного порядка в одном из многоквартирных домов поселка Темерницкий. Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска территориального отдела полиции заметили мужчину, находившегося в нетрезвом состоянии, который вел себя неадекватно. Фигурант произвел два выстрела из травматического оружия в сторону сотрудников полиции, затем произвел непроизвольный выстрел себе в живот. Полицейские не пострадали. Фигурант был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. Оружие изъято", - говорится в сообщении.

По информации ГУ МВД, в настоящее время в отношении мужчины составлен административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, нарушитель доставлен в специальное помещение для задержанных лиц.

В ведомстве уточнили, что материалы по факту применения насилия в отношении представителя власти для дальнейшей юридической оценки будут направлены в территориальное подразделение СУ СК России по Ростовской области.