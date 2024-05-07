В МВД раскрыли подробности задержания американца во Владивостоке

Американского военного Гордона Блэка задержали в гостинице, когда он уже собирался улетать на родину из Владивостока. Подробности инцидента с подозреваемым в краже американцем раскрыла пресс-служба управления МВД РФ по Приморскому краю.

Накануне в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от 32-летней местной жительницы о краже. Полицейские установили, что девушка познакомилась с иностранцем на территории Южной Кореи, где некоторое время работала. Вернувшись во Владивосток, она продолжила общаться с молодым человеком в Сети.

10 апреля мужчина приехал к своей знакомой и через некоторое время у них произошел конфликт. После его ухода девушка заметила пропажу денег и обратилась за помощью к полицейским. Они обнаружили подозреваемого в одной из городских гостиниц — американец уже приобрел авиабилеты и хотел улететь в США.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»). Мужчину заключили под стражу. Ему грозит тюремное заключение на срок до 5 лет.

Ранее официальный представитель армии США Синтия Смит подтвердила задержание Блэка во Владивостоке. РФ уведомила Госдеп о произошедшем в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Армия проинформировала семью военного, а власти США оказывают ему консульскую поддержку.