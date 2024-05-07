В России заочно арестовали трех наемников из США, Молдавии и Израиля

Российские следователи в рамках уголовного дела о наемничестве объявили в федеральный и международный розыск американца Троя Оффенбекера, гражданина Израиля Дениса Десятника и молдаванина Станислава Гибадулина, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ против российских войск. ТАСС

«В этой связи следствие обратилось в московский суд с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», - добавил источник в правоохранительных органах. Отмечается, что все трое иностранцев состоят в так называемом «Интернациональном легионе» ВСУ. Российская газета

Ранее сообщалось, что Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил 34-летнего наемника из Грузии Лаши Рухая к 13 годам колонии строгого режима за участие в специальной военной операции (СВО) на стороне Украины. По версии следствия, с марта 2022 года по февраль 2024 года Рухая в составе военизированного формирования «Грузинский национальный легион» воевал против Вооруженных сил ДНР и Вооруженных сил России. За это он получил более 1,5 миллиона рублей. Lenta.ru