В Москве учительницу математики обманули на шесть миллионов рублей

Учительницу математики московской школы обманули на шесть миллионов рублей на инвестициях, сообщает телеграм-канал «Baza».

Женщину начали "разводить" по телефону 17 апреля. Она получила звонок от некоего мужчины, который предложил ей заняться инвестициями, и таким образом преумножить свое состояние. Уже спустя три дня учительница отправила мошенникам 90 тысяч рублей на незнакомый номер, уточняется в материале.

Женщина считала, что занимается инвестициями, поэтому каждые несколько дней переводила крупные суммы денег. Помимо переводов, 1,2 млн она передала наличными через свою дочь на встрече в «Москва-Сити», а спустя время довезла туда сама еще почти миллион рублей.

Учительница обратилась в полицию только 1 мая. Сумма ущерба оценивается в шесть миллионов рублей.

Ранее стало известно, что мошенники выманили у лидера группы «Калинов мост» 134 тысячи рублей. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».