Жители Курил ощутили землетрясение магнитудой 4,4

Сейсмологи во вторник вечером зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) землетрясение магнитудой 4,4.

Местные жители ощутили подземные толчки, специалисты отправлены на обследование зданий на наличие повреждений, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"В 17:08 (09:08 мск) 7 мая зарегистрировано землетрясение в акватории Тихого океана, в 28 км южнее села Крабозаводское. Магнитуда сейсмособытия составила 4,4, глубина - 40 км. Землетрясение ощущалось до трех баллов на территории муниципального образования "Южно-Курильский городской округ" в селах Малокурильское и Крабозаводское [остров Шикотан, Малая гряда Курильских островов]", - рассказали в управлении.

По информации спасателей, в настоящее время рабочие группы муниципального образования проводят обследование жилого фонда, социально значимых объектов, потенциально опасных объектов и объектов ЖКХ. Тревога цунами не объявлялась. Все службы работают в штатном режиме. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.