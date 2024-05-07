Задержан министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии

Министра транспорта Башкирии Александра Клебанова задержали по делу о получении взятки в особо крупном размере. Глава республики Радий Хабиров уволил Клебанова, сообщается на сайте главы Башкирии.

© Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан

В сообщении подчеркивается, что Хабиров освободил Клебанова от должности 7 мая. Глава республики принял решение об увольнении чиновника «сразу, как только подтвердилась информация о совершенном преступлении».

Как подчеркнули в пресс-службе Хабирова, глава региона не раз заявлял, что в его команде «не место казнокрадам и взяточникам». Представители Хабирова заявили, что он продолжит работу «по очищению органов власти от недобросовестных людей» в сотрудничестве с правоохранительными органами.

Клебанов был министром транспорта Башкирии с декабря 2022 года, ранее он занимал пост замминистра транспорта Пермского края. О его задержании СМИ сообщили утром 7 мая, детали дела, возбужденного против чиновника, не уточнялись.