Во Владивостоке арестовали американского солдата

Приморский краевой суд арестовал американского военнослужащего Гордона Блэка до 2 июля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Елена Оленева.

По ее словам, сержанту предъявлено обвинение по статье о краже.

«Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "Кража"», — сказала Оленева.

Ранее стало известно, что во Владивостоке 2 мая был задержан американский солдат по обвинению в преступном поведении. Официальный представитель Пентагона Синтия Смит отказалась разглашать детали случившегося, сославшись на деликатность ситуации.

Однако американские СМИ выяснили, что штаб-сержант Гордон Блэк служил в Южной Корее. Он находился в командировке и, по дороге в США, не сообщив командованию, решил съездить в Россию. Во Владивостоке жила женщина, с которой он находился в романтических отношениях.

Источники российских СМИ утверждают, что американец познакомился с россиянкой в интернете. Но после приезда начал ее бить, душить и напоследок украл 200 тысяч рублей и алкоголь.

Госдепартамент США сообщил, что по этому делу находится в контакте с российским правительством. В МИД России отметили, что особенно за развитием событий не следят, так как инцидент не связан со шпионажем или политикой. По данным российских дипломатов, речь идет о бытовом криминале.