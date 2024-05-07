В суд поступила апелляция на приговор «крабовому королю» Кану

Защита «крабового короля» Олега Кана обжаловала приговор по делу о заказном убийстве во Владивостоке. Об этом со ссылкой на данные Приморского краевого суда пишет РИА Новости.

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«Регистрация жалобы», — говорится на сайте суда.

При этом в карточке дела отмечено, что апелляция подана адвокатом.

В апреле коллегия судей признала Кана виновным в организации заказного убийства и приговорила его к 17 годам колонии строгого режима. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу потерпевших в размере 15 миллионов рублей.

По версии следствия, 14 лет назад Олег Кан организовал убийство бизнесмена Валерия Пхиденко, который, по мнению обвиняемого, был причастен к покушению на его жизнь. Также Кан проходит обвиняемым по делу о взыскании почти 400 млрд рублей. При этом сам бизнесмен покинул Россию и находится в международном розыске, а обвинения ему были предъявлены заочно.

Во время рассмотрения одного из исков адвокат предоставил информацию, что бизнесмен Олег Кан мертв и подтвердил эти данные выпиской с сайта Федеральной нотариальной палаты о наследственном деле. Однако Генпрокуратура сочла смерть «крабового короля» инсценировкой.