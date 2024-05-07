В суд поступила апелляция на приговор «крабовому королю» Кану

В суд поступила апелляция на приговор «крабовому королю» Олегу Кану
Представители бизнесмена Олега Кана, известного ещё как «крабовый король», подали апелляцию на его приговор, связанный с делом об организации убийства предпринимателя во Владивостоке.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Приморский краевой суд.
«Регистрация жалобы — в суде», — указывается в заявлении с примечанием, что жалоба подана адвокатом Кана.
Ранее стало известно, что Приморский краевой суд приговорил Кана к 17 годам колонии строгого режима.
До этого также сообщалось, что суд по иску Генеральной прокуратуры России взыскал 358 млрд рублей с представителей рыбопромышленной отрасли Дальнего Востока, включая Кана.