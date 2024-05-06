Бывший министр нацэкономики Казахстана частично признал вину в убийстве жены

Экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев частично признал свою вину в убийстве жены Салтанат Нукеновой. Об этом сообщает ТАСС.

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Во время своего последнего слова в суде Бишимбаев частично признал вину, однако подчеркнул, что убил жену непредумышленно. Кроме того, он попросил для себя «честного и беспристрастного суда».

«Неважно, кем я был раньше, какие должности занимал, я такой же человек. Я заслуживаю честного и беспристрастного суда. Я осуждаю себя за все последствия. Я виноват, но не в умышленном убийстве. Я причинил смерть по неосторожности», — заявил он.

Помимо этого, Бишимбаев процитировал слова Адольфа Гитлера, ошибочно заявив, что они принадлежат немецкому пропагандисту Йозефу Геббельсу.

«Не хочется цитировать, но скажу. Был такой печально известный министр пропаганды в нацистской Германии в 30-х годах. Его знаменитое выражение было таким: "Чем ужаснее будет наша ложь, тем легче в нее поверят люди". Вот так и получается в моем деле», — заявил он.

Обвиняемый объяснил свои слова тем, что сторона обвинения, по его мнению, пытается вызывать к Бишимбаеву неприязнь у суда присяжных за его бывшую должность. На фоне этого он призвал суд быть объективным.

«Но меня судят не за это. Все это делается с одной целью — возбудить вашу ненависть, отклонить от объективности. Я буду откровенным: вы — моя единственная надежда на объективность», — добавил он.

Напомним, что 44-летнего Бишимбаева обвиняют в убийстве 31-летней супруги в одном из ресторанов Астаны. Согласно версии обвинения, между парой произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый до смерти избил женщину. Если бывшего министра признают виновным, ему может грозить до 20 лет тюрьмы.