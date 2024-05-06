Женщина завернула в фольгу четырех младенцев и заморозила их в холодильнике

В США избежала тюрьмы 69-летняя женщина, которая заморозила четырех младенцев. Об этом пишет NBC News.

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Останки новорожденных детей обнаружили в 2022 году в ее бостонской квартире. Это произошло, когда брат владелицы жилья и его жена устроили там уборку. В холодильнике они наткнулись на завернутые в фольгу коробки из-под обуви. Внутри них и оказались младенцы.

Следствие выяснило, что матерью детей была 69-летняя Алексис Алдамир, которая жила в квартире, пока ее не поместили в психиатрическую клинику. При этом, согласно медицинским записям, у женщины была всего одна беременность: в 1982 году она родила ребенка, которого отдала на усыновление. Его отцом был тот же мужчина, что и у младенцев из холодильника.

Бывшие коллеги Алдамир рассказали, что она всегда была крупного телосложения и редко брала отпуск. Никто из них не заметил, что она была беременна.

Судмедэксперты не смогли определить, как долго тела были заморожены. Им также не удалось установить причину их смерти. У двух мальчиков и двух девочек не обнаружили никаких видимых травм или проблем с внутренними органами. При этом в их желудках не было следов молока или детской смеси.

Допрос Алдамир не дал результатов. По словам государственного обвинителя Кевина Хайдена, она «выглядела растерянной и демонстрировала непонимание того, где находится и с кем разговаривает». Из-за невменяемости Алдамир было принято решение не выдвигать против нее обвинений.

«Мы никогда не узнаем, родились ли четверо детей живыми, и мы никогда не узнаем точно, что с ними случилось, или почему женщина скрывала свою беременность», — сказал Хайден.

Ранее сообщалось, что в США судят жительницу штата Флорида, которая расправилась с одной дочерью и покалечила другую. Женщина заставила ребенка выпить отбеливатель и обвинила в случившемся магию вуду.