Тело 17-летнего подростка нашли в номере отеля

Подросток, заселившийся в один из отелей Казани со взрослой женщиной в пятницу, 3 мая, был найден мертвым, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По его информации, тело 17-летнего молодого человека обнаружили в номере на следующее утро.

Канал уточнил, что 32-летняя женщина и подросток выдали себя за мать и сына. На ресепшене гостья сказала, что юноша уедет уже вечером. В тот же день она устроила скандал и грозилась разбить все в отеле. Местным работникам пришлось вызвать полицию.

На следующее утро спутница подростка сбежала. При этом сотрудники отеля уверяют, что женщина и юноша употребляли наркотические вещества.

Ранее СМИ сообщали, что в Красноярске служебная собака помогла найти труп мужчины в захламленной квартире. Он пропал месяц назад. На место прибыли сотрудники Следственного комитета, МЧС и полиции. Соседка утверждает, что мужчина был нелюдимым, но всегда здоровался, после смерти матери он стал приносить в квартиру хлам.

До этого СМИ сообщали о найденном теле мужчины на общем балконе многоэтажки в Мурино. Правоохранители подозревают в убийстве сына женщины, обнаружившей труп. Следы крови вели в его квартиру.

Употребление наркотиков вредит здоровью.