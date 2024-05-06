Петербуржец угрожал взорвать бомбу, чтобы ему починили сломанный телевизор

Житель Петербурга угрожал людям из-за того, что у него сломался телевизор. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона в официальном Telegram-канале.

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По версии правоохранителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина в общей сложности обращался в службу экстренных вызовов шесть раз в мае и декабре прошлого года. Он сообщал о том, что у него якобы есть граната РГД-5, с помощью которой он планировал устроить взрыв в доме.

Позже он заявлял, что взял в заложники пять человек. Еще два раза речь шла о том, что он якобы готов взорвать бомбу. Все сообщения являлись заведомо ложными.

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело. Известно, что он не может передвигаться самостоятельно и все время находится дома.

«У фигуранта сломался телевизор, он звонил и звонил, однако помощи не дождался (звонил просто не туда) и перешел к угрозам», – сообщается в публикации.

Мужчину признали виновным. Суд приговорил его к ограничению свободы сроком на полтора года.