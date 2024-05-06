Раскрыты подробности ДТП с актером из «Улиц разбитых фонарей»

Сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» российский актер Александр Майоров, которого сбила машина в Санкт-Петербурге, был пьян в момент аварии. Подробностями инцидента делится Telegram-канал Shot. Lenta.ru

Отмечается, что артист хотел перебежать оживленную автостраду. После удара машины он находился без сознания около 15 минут, затем пытался подняться и убежать с места аварии. Российская газета

В больнице у актера диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и два перелома костей правой ноги. Газета.Ru