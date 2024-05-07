В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", – написал он.

Угроза ракетной опасности объявлялась в ночь на 7 мая, о каких-либо попытках атак ВСУ не сообщалось. Утром 6 мая ВСУ с помощью дронов атаковали автомобили ГК "Агро-Белгорье" в Борисовском районе Белгородской области. В результате погибли шесть человек, еще 33 получили травмы. Как рассказали в региональном оперштабе, машины перевозили сотрудников свинокомплекса.